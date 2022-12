Condizioni di papa Ratzinger gravi ma stabili

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Ilemerito, Benedetto XVI, si trova indi salute che sonoma. “La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri”, dicono all’Ansa fonti in contatto con l’ex monastero Mater Ecclesiae. Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore. Ieri, durante l’udienza nell’Aula Paolo VI,Francesco aveva chiesto di pregare per Benedetto XVI. L'articolo L'Opinionista.

