Concorso docenti di religione | si bandirà entro il 2023 Lo prevede il decreto milleproroghe

Orizzonte Scuola

...presso il Politecnico di Milano e Harvard GSD, cui è stata affidata, nei mesi scorsi, la ... Il progetto è il risultato di una inviti nazionale indetto da Prelios spa. In generale, ......presso il Politecnico di Milano e Harvard GSD, cui è stata affidata, nei mesi scorsi, la ... Il progetto è il risultato di una inviti nazionale indetto da Prelios spa. In generale, ... Concorso docenti straordinario bis Valle d’Aosta, domande fino al 29 dicembre Il Coordinamento Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis ha lanciato un appello al premier Giorgia Meloni. Concorso straordinario bis, si continua a parlare, da alcuni mesi a questa parte, di possi ...Il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara pone il tema della disabilità e del sostegno come uno dei più importanti per il ...