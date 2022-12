(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il 3 novembre 2022 la bandiera della Federazione russa venne ammainata dal municipio della città di Kherson. Una settimana dopo le truppe russe avrebbero cominciato a ritirarsi al di là del Dnipro e gli ucraini sarebbero arrivati, riconquistando la città. Quella bandiera ammainata in anticipo sarà forse ricordata un giorno come il segno di una svolta storica, che segna un cambio d’epoca per la. Mosca – è possibile già dirlo – ha perso questa. Potrà scatenare tremendi contraccolpi. Potrà asserragliarsi in certi spazi ucraini. Ma l’obiettivo della “operazione militare speciale”, lanciata da Putin il 24 febbraio 2022, è fallito. La lunga fila di camion ripresi mentre si dirigevano minacciosamente verso Kyiv si è dissolta. La capitalenon è stata conquistata. Il presidente Zelensky non è...

Il Fatto Quotidiano

Il 2023 si appresta ad essere un banco di prova per la tenuta dei conti italiani,leincognite legate all'energia, allaai confini dell'Europa euna pressione sociale che nonsmette di ...Temo che il principio di chil'uso della forza possa invadere il vicino sia poco conveniente ... Spero che la Russia fermi questa inaccettabiledi aggressione: sino a quando non accadrà noi ... Con la guerra in Ucraina tramonta la Russia post sovietica: il Papa è stato profetico Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...La guerra civile russa aprì una finestra di opportunità per il Giappone: le sue ambizioni si estendevano non solo alla costa russa ...