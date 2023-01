Con 4R di gennaio - In regalo QNovità 2023 | la guida completa ai debutti dell' anno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'auto più sorprendente? Una supersportiva Alfa che rispolvera il mitoa 33 Stradale. La più democratica? La nuova Dacia Duster, best seller del marchio romeno. La più elegante? La Ferrari Roma Spider. La più strana? Tesla Cybertruck. Le più epocali? L'Abarth 500e e la Rolls-Royce Spectre, le prime a batteria dei rispettivi marchi. La più piccola? La Fiat Topolino. Le più rivali? La BMW Serie 5 e la Mercedes Classe E Sono soltanto alcunee circa 150 automobili, tra moi nuovi e restyling, protagoniste'inserto, in allegato gratuito sull'intera tiratura di Quattroruote die dedicato a tutti gli esordi dei prossimi 12 mesi. Non solo prodotto, però: nella pubblicazione che, come di consueto, si apre con la sezione Top Ten sulle dieci ...

3bmeteo

Giovedì 5i funerali, 'solenni ma sobri'. 'la famiglia eravamo qui in vacanza da alcuni parenti per le feste di Natale, dovevamo partire stamattina ma abbiamo deciso di restare per ...Ci sono le suore tedesche, chelui si sentivano 'a casa', ma anche sacerdoti polacchi, ... La salma resterà esposta fino alle 19 di oggi e poi ancora da domani e fino al quattro. Il cinque, ... Meteo 1 gennaio - Il 2023 inizia con l'anticiclone africano e il caldo anomalo ma non mancherà qualche debole pioggia Il saggio sarà pubblicato postumo da Mondadori con il titolo "Che cos'è il Cristianesimo. Quasi un testamento spirituale" e arriverà in libreria il 20 gennaio. Il libro contiene i testi scritti dal ...Venti deboli provenienti da Est-Sud-Est con intensità compresa tra 5 e 8km/h. Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Pistoia 3 giorni Lunedì 2 Gennaio: giornata caratterizzata da nebbia al ...