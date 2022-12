Completo di Equitazione | il 2023 per la Qualifica Olimpica 2024

OA Sport

La Nations Cup 2023 di dressage , infine, conterà sei tappe ma non metterà in palio pass per i Giochi . CALENDARIO2023 Divisione tra eventi di salto ostacoli ,e dressage .Ma il quadro del CAITPR nel 2022 non sarebbesenza citare alcuni fatti molto rilevanti ...che è stato condotto nel febbraio/marzo 2022 in collaborazione con il Centro Militare di... Calendario equitazione 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...CALENDARIO NATIONS CUP 2023 COMPLETO CCIO4* - NC - S Montelibretti (ITA) 09 - 12 marzo 2023 CCIO4* - NC - S Chatsworth (GBR) 13 - 14 maggio 2023 CCIO4* - NC - S Millstreet (IRL) 01 - 06 giugno 2023 CC ...