TUTTO mercato WEB

...00 Arsenal - West Ham 3 - 1 CALCIO - SERIE B 12:30 Brescia - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Reggina 0 - 1 15:00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:002 - 0 15:......00 Arsenal - West Ham 3 - 1 CALCIO - SERIE B 12:30 Brescia - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Reggina 0 - 1 15:00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:002 - 0 15:... Como-Cittadella 2-0, le pagelle: disastro di Gorini, Arrigoni sugli scudi "Il Como è già in vacanza. Riprenderà dopo Capodanno", titola La Provincia . In campo si torna a metà gennaio, il primo impegno sarà sabato 14 alle 14 contro il Cagliari, mentre al 'Sinigaglia' si gio ...Serie B 2022/2023, 19a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Cittadella: azioni principali, statistiche e marcatori del match.