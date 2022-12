Come prevenire il tumore alla vescica? Oggi c’è un nuovo test più rapido ed efficace e 0 invasivo La parola al Professor Pierluigi Bove | urologo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilè al quinto postoincidenza tra tutti i tumori. Negli uomini il rischio è doppio rispetto alle donne. Per fortunain Italia la prevenzione ha un’arma in più. Per la prima volta, presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, si utilizza undelle urine innovativo per diagnosi ancora più precoci. È infatti più veloce e preciso e apre nuove prospettive per il futuro, non solo per le nuove diagnosi, ma anche per il monitoraggio dei pazienti a rischio recidiva.: i campanelli d’rme e la diagnosi con un...