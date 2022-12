Come mettere musica su Discord

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è una delle migliori piattaforme per connettersi con i tuoi amici e condividere una passione in comune, in particolare se parliamo spesso di videogiochi. Le caratteristiche più amate dagli utenti sono la possibilità di personalizzare il proprio profilo o il proprio server, mostrando per esempio lache stiamo ascoltando in quel preciso momento su Spotify o aggiungendo dei bot al server per riprodurreno stop. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettagliosi fa alasu, illustrandovi cosa dobbiamo fare per condividere laascoltata su Spotify e cosa dobbiamo fare per aggiungere dei botli sul nostro server. Se non siamo ancora iscritti a ...