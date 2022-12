(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ammalarsi poco prima di uno in aereo, purtroppo, è una sfortuna che può capitare a tutti, soprattutto nei periodi invernali, dove non è così difficile prendere un'influenza o peggio. In questi casi, anche se...

Today.it

... evidentemente ancora alla prese con lo stress post mondiale, non trova niente di meglio che... e poi, probabilmente, non ha ancora smaltito,milioni di suoi connazionali, la delusione per ...Devevedere da un chirurgo che dovrà procedere ad una piccola incisione per eliminare la ...sempre, Tp24 è a disposizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, della direzione dello stesso ... Come farsi rimborsare i viaggi aerei per motivi di salute Nel mondo ci sono infinite riti di Capodanno. Questa che vi raccontiamo, secondo la leggenda popolare ceca, ci predice il futuro.Alcune domande che le vengono rivolte sono serie, altre decisamente meno, come ad esempio quella di un utente che le ha chiesto se poteva mostrare il seno. La cantante alllora ha risposto postando una ...