Come apparecchiare la tavola di Capodanno 2023? Tutte le idee per il cenone del 31 dicembre

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è quasi arrivato e con lui anche l’ultimo grandedi queste feste è alle porte. Se ancora non avete decisodecorare laper la cena del 31, ecco per voi una lista di alcuneche lasceranno senza parole i vostri ospiti e creeranno un’atmosfera magica.preparare ladiSe quest’anno ildisi farà a casa vostra sicuramente avrete già deciso cosa cucinare e con quale vino accompagnare le portate. C’è un altro aspetto da non sottovalutare: l’atmosfera. Per creare una bel clima e un’aria di festa è importante che lasia ben addobbata, che sia piacevole e giocosa ma non pacchiana. Se non avete deciso ...

Gambero Rosso

