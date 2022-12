Colleghi a bocca aperta Elena Sofia Ricci | l' addio che stupisce tutti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sul finire del 2022 un'altra coppia si separa. A dirsidopo 19 anni sonoe Stefano Mainetti. Tra l'attrice e il musicista le cose non andavano da un po', tanto che trae addetti ai lavori la notizia circolava da tempo. I due non si vedevano più insieme e a quanto pare la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo, a causa di una crisi diventata ormai insanabile. Al momento, ricorda Today che diffonde i rumors, non c'è alcun comunicato ufficiale. Persi tratta dell'ennesimo colpo di scena che comunque avrebbe lasciato "a" i. La storia tra i due è nata dopo la fine della relazione dell'attrice con il collega ...

Today.it

Tra i firmatari però non figura Cgil, sulla quale sono piovute le critiche da parte dei... ' Non capiamo perché ci vengano messe incerte parole. Dopo una trattativa durata più di un ...Incredibili notizie che lasciano il mondo del calcio inglese e non solo aaperta. La triste tragedia ha portato alla morte di un giovane calciatore di 23 anni . Davvero ...al messaggio di,... Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni Arriva la notizia sulla fine del matrimonio, durato ben 19 anni, dell'attrice che ha vestito i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti ...Pace fatta tra Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile. La giurata di Ballando con le Stelle, dopo la finalissima piena di polemiche, ha voluto ringraziare il giornalista. È stato lui, tra i pochi, ad ave ...