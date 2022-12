Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Odermatt dominatore | +329 su Kilde

(Di giovedì 29 dicembre 2022)GENERALEDELSCIMarco SUI 946 2Aleksander Aamodt NOR 617 3 KRIECHMAYR Vincent AUT 432 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 385 5 BRAATHEN Lucas NOR 365 6 CRAWFORD James CAN 317 7 PINTURAULT Alexis FRA 315 8 MAYER Matthias AUT 268 9 MEILLARD Loic SUI 256 10 KRANJEC Zan SLO 245DELDISCESA 1Aleksander Aamodt NOR 405 2Marco SUI 306 3 KRIECHMAYR Vincent AUT 269 4 CRAWFORD James CAN 221 5 CLAREY Johan FRA 183 6 MAYER Matthias AUT 182 7 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 134 8 HEMETSBERGER Daniel AUT 128 9 FEUZ Beat SUI 11610 CASSE Mattia ITA 109...

Fenomeno. Marco Odermatt in un solo colpo fa il vuoto nel superG di Bormio e ingenerale didel Mondo. Lo svizzero campione in carica, dopo il quarto posto di ieri in discesa, pennella un supergigante perfetto per linee e velocità, rifilando 64/100 all'austriaco ...Spicca su tutti il testa a testa tra la norvegese Silje Opseth (37ma) e la slovena Ursa Bogataj (14ma), entrambe posizionate nelle prime 7 piazze dellagenerale didel Mondo. Sci, Coppa del mondo: Odermatt vince il SuperG di Bormio. Fuori Paris Ufficializzate le date della Coppa Italia A2 Frecciarossa, alla quale l’Hermaea Olbia partecipa per il secondo anno consecutivo, terzo in assoluto. La squadra di Dino Guadalupi esordirà nella 26esima ...Lo svizzero trionfa davanti a Kriechmayr e al connazionale Meillard, Kilde è ottavo. Paris out, Innerhofer fuori dalla top 10 ...