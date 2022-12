Cina | situazione covid drammatica Pechino chiede misure giuste e scientifiche

Corriere della Sera

- L'allentamento delle restrizioni dovute soprattutto alle continue proteste della popolazione, contraria alle politiche statali dello 'zero - covid'stanno mettendo in grossa difficoltà il paese ...Cosa serve adesso a livello europeo e a cosa laci costringe: un cambio di passo, un'... ha concluso, citando Usa ee la concorrenza per le nostre imprese. Covid, test obbligatorio per chi arriva dalla Cina: «I positivi in quarantena» Anche gli Usa adottano... 'Ci siamo mossi immediatamente per la nuova situazione Covid, ma misura su tamponi da chi arriva da Cina sia presa livello Ue. Ora la situazione ...Roberto Burioni è intervenuto su Twitter per spiegare la differenza tra la gestione della pandemia Covid in Italia e in Cina ...