Cina | l’incredibile tamponamento a ZhengZhou | almeno 200 veicoli coinvolti

Il Fatto Quotidiano

notare quanto sia abbondante'informazione sulla ... Usa, Ue, ma anche la Russia e soprattutto la. In questo ......in autostrada che ha coinvolto centinaia di veicoli nella... furgoni e camion - molti dei quali si sono schiantati'uno contro ...tamponamento a catena ripreso dall'alto. 28 dicembre ... Oltre 200 auto coinvolte in un incidente a causa della nebbia: il maxi-tamponamento in Cina