Chelsea scatenato | Simeone ne approfitta | sogno Inter infranto

Calcio in Pillole

Già qualche giorno fa le foto pubblicate dal Polpo sulla neve avevanola reazione dei ...00 Piacenza - Modena 0 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - PREMIER LEAGUE 18:30- Bournemouth 2 -...Il. Mentre Pep Guardiola ha fatto sapere che " non compreremo nessun giocatore in questa finestra di gennaio ", Graham Potter sta cercando di costruire una squadra che sia totalmente ... Mercato estero, quasi fatta per Badiashile al Chelsea. Blues scatenati Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre ...Mercato estero, il Chelsea ad un passo da Benoit Badiashile. Trattativa ai dettagli per il difensore classe 2001 del Monaco.