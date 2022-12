Chaterine Spaak | Monica Vitti | Olivia Newton-John | Kirstie Alley | la lunga lista dei personaggi che ci hanno lasciato nel corso dell’anno

Gazzetta del Sud

Due grandi personalità dello spettacolo riprese nella stessa vasca da bagno. Un duo piccante che ha fatto sognare il pubblico italiano. Si tratta die Stefania Sandrelli in un filmato tratto da una puntata di Videosera . Le due erano buone amiche da molti anni come ha dichiarato lain un'intervista condotta da Caterina Balivo ...La vita in diretta, la verità sulascia di sasso il conduttore Alberto Matano: nessuno conosceva questi aspetti così intimi della vita dell'attrice La morte improvvisa diha gettato il pubblico ... Il 2022 e gli addii ai "vip": Regina Elisabetta, Monica Vitti, Piero Angela, David Sassoli, Catheri Sono tantissimi i personaggi di spicco della musica e del cinema che ci hanno lasciato. Dal mito Betty Davis al nostro Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, dalla grande icona Monica Vitti a Jerry Lee Lew ...Dal giornalista Tito Stagno alla cantante Irene Cara, passando per Piero Angela e Monica Vitti, per arrivare a Lando Buzzanca: tanti gli addii a personaggi celebri e volti noti ...