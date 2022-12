Caso Yara | il giudice | “La pm Ruggeri va indagata per depistaggio”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Letizia, il pm di Bergamo che ha lottato per trovare l’assassino diGambirasio, deve essereperin merito alla presunta non corretta conservazione dei 54 campioni di Dna rinvenuti sul corpo della 13enne di Brembate Sopra e che la difesa di Massimo Bossetti chiede da tempo di potere analizzare. Lo ha stabilito il gip di Venezia Alberto Scaramuzza che ha ordinato la trasmissione degli atti al pm della procura veneta perché proceda all’iscrizione nell’apposito registro. Lo riporta Adnkronos. A fronte di una denuncia-querela e di un atto di opposizione della difesa dell’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo, “in buona parte indirizzati nei riguardi proprio di comportamenti del pm Letiziasi impone – scrive il gip – la necessità di un’estensione soggettiva ...

Yara Gambirasio è stata una giovane italiana di 13 anni scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Il suo corpo è stato trovato tre mesi dopo, il ...