Caso Yara Gambirasio | la notizia appena arrivata | “Depistaggio”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Colpo di scena nel, la 13enne di Brembate ritrovata assassinata il 26 febbraio del 2011. Il pm di Bergamo, Laura Ruggeri, che ha lottato per trovare il suo assassino, deve essere indagata perin merito alla presunta non corretta conservazione dei 54 campioni di Dna rinvenuti sul corpo della ragazza e che la difesa di Massimo Bossetti chiede da tempo di potere analizzare. A stabilirlo è il gip di Venezia Alberto Scaramuzza che ha ordinato la trasmissione degli atti al pm della procura veneta perché proceda all’iscrizione nell’apposito registro. Laè riportata dall’agenzia AdnKronos. A fronte di una denunzia-querela e di un atto di opposizione della difesa dell’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo, “in buona parte indirizzati nei riguardi proprio di ...

