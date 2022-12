Carcere minorile Beccaria | catturati gli ultimi due ragazzi evasi

PalermoToday

... il giorno di Natale, dal'Cesare Beccaria' di Milano. A trovare il 18enne e il 17enne, compagni di cella nell'istituto di via dei Calchi Taeggi, sono stati gli agenti del nucleo ...Game over. Sono stati tutti ripresi i sette giovani evasi dal'Cesare Beccaria'. Gli ultimi due, un diciottenne e un diciassettenne, sono stati rintracciati e arrestati nella tarda mattinata di giovedì 29 dicembre in provincia di Monza Brianza. ... La fuga dal carcere minorile di Milano, giovane detenuto trasferito a Palermo Sono stati catturati gli ultimi due ragazzi evasi dall'istituto minorile Beccaria la notte di Natale. Lo confermano fonti del ministero precisando che tutti e sette i fuggiaschi sono quindi rientrati ...Erano insieme in un appartamento di un conoscente in provincia di Monza Brianza gli ultimi due dei sette evasi ancora in fuga dopo l’evasione il giorno di Natale dal carcere minorile ‘Cesare Beccaria’ ...