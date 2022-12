Capodanno | l’appello del sindaco Marino | “Non sparate per rispetto dell’Ucraina”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi appello alla sensibilità di tutti i cittadini affinché non sparino botti e fuochi d’artificio per salutare l’arrivo del nuovo anno. Dobbiamo tutelare i bambini, gli anziani e i nostri animali di compagnia, ma soprattutto dobbiamo rispettare le persone che vivono il disagio delle guerre, prima fra tutte quella in Ucraina, nella speranza che questo dramma possa finire il prima possibile e trionfi ovunque la pace”. È questoalla cittadinanza lanciato daldi Caserta Carloin vista della notte di San Silvestro. Due anni fa a Caserta morì un ragazzo di 25 anni in seguito all’esplosione di un bomba artigianale.delè inoltre accompagnato da un suggestivo acquarello “no war” di Alessandro Del Gaudio, dedicato al 2023 e realizzato per ...