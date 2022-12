(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Torna ilappuntamento con ildial Teatro Ladi Venezia, che anche quest’anno sarà trasmesso da Rai Cultura in diretta televisiva su Rai 1. Are la ventesima edizione del prestigioso evento sarà il maestro, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La– quest’ultimo preparato da Alfonso Caiani – e due solisti d’eccezione: il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso. Il direttore britannico sarà per la quarta volta sul podio del teatro veneziano per, avendo già diretto i concerti nel 2011, nel 2015 e nel 2021. “Sono onorato dire questoche fa parte ormai della mia storia ...

Adnkronos

Il Concerto dialla Fenice di Venezia, trasmesso da Rai Cultura in diretta televisiva su ... A dirigere il prestigioso evento augurale nel primo giorno del 2023 saràHarding , alla ......e al Radio Stop Party che si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà a Pontedera a. ... A loro si aggiungeranno Eterea e. Alle 23,30, sul grande palco allestito in piazza il primo ... Capodanno, Daniel Harding dirige il tradizionale Concerto alla Fenice Una serata con due grandi cantanti, Cristina D'Avena e Baby K e musica vera protagonista per ore grazie ad altri artisti e al Radio Stop Party che si ...Un appuntamento che si ripete da vent’anni quello del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, quest’anno diretto dal Daniel Harding. Come ha ricordato lo stesso direttore britannico in ...