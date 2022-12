Capodanno a Napoli | il Cardarelli si prepara per le emergenze del 31 dicembre

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Fatti furbo a, non iniziare l’anno in Pronto Soccorso” è questo il messaggio lanciato dal personale dela poche ore dai festeggiamenti per l’ultima notte dell’anno., ilsiper ledel 31Per tradizione il personale del Pronto Soccorso sialla notte del 31verificando tutto quello L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.