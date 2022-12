Capodanno 2023 | i protagonisti dei concerti nelle piazze italiane

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Life&People.it Dopo due anni davvero difficili è veramente bellissimo dire che ci sarà l’imbarazzo della sceltache, la notte di San Silvestro, saranno letteralmente invase dai tradizionalidi. Da una parte all’altra dell’Italia, da Nord e Sud, gli artisti nostrani più importanti intratterranno migliaia e migliaia di spettatori cantando i brani migliori del proprio repertorio sia prima che dopo il fantomatico countdown. Ma chi si esibirà? L’offerta è variegata, scopriamola insieme. Roma saluta il nuovo anno con Elodie e Madame, Milano rinuncia Più che un concerto di, quello che andrà in scena al Circo Massimo di Roma sarà un vero e proprio Festival. La line up non ha infatti nulla da invidiare agli eventi ...

Silvia Toffanin a SanremoLa Rai smentisce: 'Non è mai stata invitata' Madame al concerto dia Roma, D'Amato attacca: 'Due anni a combattere il Covid, sono esterrefatto' Sanremo, ...Tutto pronto per il: telefono alla mano è arrivato il momento d'inviare messaggi d'auguri alle persone care, utilizzando una frase di buon anno oppure inviando un video a tema . D'altronde condividere ...Il Capodanno Spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte ma nessuna festa in piazza - Al Teatro Sociale tornano il balletto e l’appuntamento con il concerto della Famiglia Comasca Nessuna or ...Ritorna con la sua ventesima edizione lo show che ci accompagna nei festeggiamenti per il nuovo anno. Scopriamo insieme tutti gli ospiti della serata ...