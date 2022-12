Campionato | L’ultima giornata del girone di andata

Leggi su seriea24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) IlSerie D si appresta a compiere il giro di boa con le partite della 17^, la 19^ dei Gironi A e D, in programma domani mercoledì 21 Dicembre alle 14.30. Il turno è movimentato da un posticipo, undici variazioni di orario e tre rinvii per Covid. PosticipoSalsomaggiore-Sammaurese (D) si gioca giovedì 22 Dicembre alle 14.30. Variazioni di orarioAlle 14.00 prendono il via Portici-Atletico Uri e Sarrabus Ogliastra-Real Monterotondo (G). Calcio d’inizio alle 15.00 per Bra-Fezzanese al Comunale “Pochissimo” di Fossano (Cn), Pinerolo-Vado, Castanese-Ligorna (A), Martina Franca-Francavilla e Brindisi-Gladiator (H), alle 17.30 Livorno-Follonica Gavorrano (E), alle 18.00 Carpi-Corticella (D) e Grosseto-Ghivoborgo (D). Cambi di campoAlcione-Villa Valle si gioca al campo “Kennedy” di Milano, Levico Terme-Legnago (C) al “Mario Lona” di Lavis ...