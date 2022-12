Camerota | presentato il progetto contro l’erosione costiera

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Unper nulla invasivo con barriere sottomarine che recupererà i giacimenti di sabbia sottostante per la riqualificazione ambientale di 49 chilometri di costa cilentana da Centola a, soggetta al fenomeno di erosione collegati al fiume Mingardo. Ieri, nel comune guidato dal sindaco Scarpitta, un convegno per illustrare tutti i dettagli delche vale quasi cento milioni di euro come ha dichiarato anche il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Per il sindaco Scarpitta grandi opportunità arriveranno dal recupero ed allargamento di circo 20-30 metri di lunghezza delle spiagge che è previsto dal. L'articolo proviene da Anteprima24.it.