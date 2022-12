Cambogia | incendio nell’hotel-casinò di Poipet | 10 morti I video delle persone che si lanciano dal balcone per salvarsi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Almeno diecisono morte e 30 sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalla polizia, in un vastoche ha travolto nella notte di giovedì 29 dicembre un hotel-nella cittàna di, al confine con la Thailandia. Secondo le autorità locali, all’interno del «Grand Diamond City Hotel and Casino» si trovavano centinaia di. I feriti – sottolinea una fonte del ministero degli Esteri thailandese – sono stati trasportati negli ospedali della vicina provincia thailandese di Sa Kaeo. Neipostati sui social network, si vede un gruppo diintrappolate sul tetto dell’edificio, alcunequali hanno deciso di saltare per evitare le fiamme. Le squadre di soccorso, riporta il ...

Agenzia ANSA

