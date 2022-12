Cambogia | incendio in un casinò | almeno 12 morti e 100 feriti

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dieci persone sono morte e altre trenta rimaste ferite questa notte nell'di un hotela Poipet, in, al confine con la Thailandia. Le immagini pubblicate sui social ...

