Cambogia | grosso incendio in un hotel - casino' | almeno 10 le vittime

Almeno dieci persone sono morte questa notte nell'incendio di un hotel casino' a Poipet, citta' della Cambogia al confine con la Thailandia. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, il fuoco ha interessato il 'Grand Diamond City Hotel and Casino', e ha causato "circa dieci morti e trenta feriti".