(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilcompleto dellonel. Si preannuncia un anno intenso e ricco di grandi appuntamenti:quindi ledigliivi, suddivisi mese per mese, per non perdervi davvero nulla. Da gennaio a dicembre,cosa ci aspetterà a livelloivo. GENNAIO 1 – Tennis: United Cup (inizia il 29 dicembre) 1 – Automobilismo: Parigi-Dakar 1 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Val Mustair 1 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Ljubno femminile 1 – Salto con gli sci: Coppa del Mondo Garmisch maschile 2 – Tennis: Atp Adelaide 1 e Atp Pune 2 – Tennis: Wta Adelaide 1 e Auckland 3 – Calcio: Copa del Rey sedicesimi di finale 3 – Sci di fondo: Coppa del Mondo Oberstdorf 3 – ...

SPORTFACE.IT

Fra pochi giorni, verrà infatti presentato il2023 " Universal Beauty Competition, ... all'Assessore Cultura,e Servizi Sociali, Francesca Barbacci Ambrogi e all'ottimo sostegno dell'...L'unico scivolone è arrivato nel 2018, quando ilaveva però inserito un match di Coppa Italia come appuntamento inaugurale: il Napoli venne sconfitto in casa 1 - 2 dall'Atalanta il 2 ... Calendario sport 2023: ecco le date tutti gli eventi sportivi dell'anno Scamacca e compagni ribaltati dall'Arsenal, le "Api" hanno sì pareggiato col Tottenham ma erano andate in vantaggio per 2-0 ...Il belga vuole riprendersi l’Inter e vivere il sogno della rimonta. Al Mapei (ore 17, diretta Sky) la prova generale: farà coppia con Dzeko ...