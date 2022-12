Calendario sci alpino oggi | orari 29 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si chiude l’anno solare 2022 della Coppa del Mondo di sci, giovedì 29, vanno in scena due gare: si parte alle 11.30 con il super-G maschile a Bormio (Sondrio), poi si passa a Semmering (Austria), con lo slalom femminile (prima manche alle 15.00, seconda alle 18.30). Nel super-G maschile di Bormio l’Italia potrà contare su 7 atleti al via: attesa per Dominik Paris e Mattia Casse, ma possono far bene anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, infine saranno al cancelletto anche Florian Schieder, Matteo Franzoso e Giovanni Franzoni. Nello slalom femminile di Semmering le italiane non hanno grandissime velleità, dato che le cinque azzurre iscritte partiranno tutte conoltre il numero 30: al rientro Martina Peterlini, al via anche Marta Rossetti, Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi ed Anita ...

