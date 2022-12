Calenda | «per compiacere Lotito avete dilazionato il pagamento di 889milioni al calcio»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Questa mattina in Senato è stata approvata la tanto discussa legge di Bilancio con 109 voti a favore. Prima della votazione, al Senato è andata in scena la consueta discussione sulla manovra con stoccate dal banco dell’opposizione e ferme difese dei provvedimenti inseriti nella legge dalla maggioranza. Fra tutti anche l’intervento di Carlo, senatore di Azione/Italia Viva che ha definito la manovra “indegna”: «Ma che davvero dopo 10 anni di proclami rivoluzionari, richieste di uscita dall’euro e blocchi navali,prodotto una cosina così grigia e inutile. La legge di Bilancio dovrebbe riflettere al vostra visione del Paese e avrebbe dovuto esprimere i contenuti della gloriosa rivoluzione sovranista. Invece questa legge di Bilancio può essere definita tuttalpiù un atto di presenza privo di qualsiasi visione. Una legge piena di mance e ...

Agenzia Nova

la senatrice del M5S Alessandra Maiorino "è una leggina di bilancio così austera e restrittiva ... ha detto in Aula il leader del Terzo Polo, Carlo. " foto Agenziafotogramma.it " . ...Infine, il caustico commento del leader di Azione, Carlo, secondo cui la legge di Bilancio ... Tanto rumorenulla, insomma". Sia come sia, ecco la manovra 2023 in sintesi, dal punto di vista ... Calenda: “Voteremo contro questa legge di Bilancio indecorosa” ROMA (ITALPRESS) – “Francamente la prima cosa che mi viene da dire commentando questa legge di bilancio è: ma che davvero Ma che davvero, dopo dieci anni di proclami rivoluzionari, inni a Trump, Bols ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...