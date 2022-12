Calenda | “Manovra pizza e calcio Avete compiaciuto Lotito dilazionado il pagamento delle squadre”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il leader del Terzo Polo, Carlo, ha parlato in sede di dichiarazione di voto nell’Aula del Senato dove è in corso l’esame dellache comprende anche i pagamentidi Serie A. Ecco le sue parole: “confermato che il sovranismo, così come il populismo, non è che una strategia di marketing. Serve a prendere consensi ma svanisce appena preso il potere. Certo FDI ha oggi il 30% nei sondaggi, ma attenti, gli stessi identici numeri avevano il M5S e la Lega prima di andare al governo. Salite e discese sono rapidissime quando si raccontano balle ai cittadini. Vi siete domandati almeno a quali bisogni rispondete con questa?”. E ancora: “L’Italia è la grande nazione europea con più giovani che non studiano e non lavorano. Vi avevamo proposto di concentrare ...