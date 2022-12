Calderoli | entra nel vivo lavoro su ddl Autonomia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "La fase dei lavori per l'differenziata può finalmentere nel: il testo del disegno di legge è stato ufficialmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio entro la fine dell'anno, ...

Cosa c'è nell'autonomia 'Quando si vuole modificare tout-court un sistema complesso come la ... Nella bozza anche porti, ferrovie e aeroporti ... Un compleanno amaro. La Costituzione italiana ha compiuto ieri 75 anni. E oggi, dice Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, la riforma autonomista di Calderoli rischia ...