Calciomercato Napoli | le big di Premier League tentano Kim | la decisione

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le sorprendenti prestazioni di Kim Min-Jae con la maglia delnon sono passate inosservate in, dove due club seguono attentamente il suo profilo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle tracce del difensore sudcoreano ci sarebbero il Liverpool e il Manchester United, ambedue interessate al possibile acquisto. Inoltre, in particolar modo, gli osservatori dei Red Devils sarebbero stati presenti diverse volte allo stadio per osservarlo, sia in casa che in trasferta. KimInteresse, interesse dallaper Kim Nonostante l’ottimo ambientamento del giocatore agli ordini del tecnico azzurro Luciano Spalletti in questo inizio di stagione, ciò che ...