Calciomercato Milan – Rebic | futuro in bilico | i rossoneri fissano il prezzo

Calciomercato.com

... in particolare, negli ultimi tempi si è tornato a parlare dell'exDiogo Dalot. Il terzino ...Juve, l'intreccio con il Manchester United può liberare DalotA favorire l'addio di Dalot ...Commenta per primo Ilè pronto a sfidare domani il Psv a Eindovhen per quello che sarà l'ultimo test amichevole in vista della ripresa della serie A. Stefano Pioli sembra orientato a scegliere Dest come terzino ... Milan, novità sul futuro di Rebic: c'è il prezzo squadra nella quale militò in passato un ex rossonero come il belga Eric Gerets, la scelta di Pioli potrebbe convergere proprio sull’estremo difensore di Castellamare di Stabia. Sport Paper - Notizie ...A fine anno scadrà il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan che negli ultimi mesi sta lavorando per tornare in forma ...