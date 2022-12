Calciomercato Milan | Grealish per Leao? L' idea del Manchester City

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tutti su Rafael. Il giocatore del, grazie alle prestazioni offerte nell'ultimo anno e mezzo, è finito sul taccuino delle big europee, pronte ad approfittare della situazione di impasse nella trattativa per il rinnovo di...

Secondo quanto riportato da ' Sport ', il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 15 milioni di euro per portare l'exa Londra.Leao sbotta sul rinnovo: 'Ilè casa mia'In Premier anche il Chelsea resta molto vigile sulla situazione del talento portoghese, anche se lo stesso Leao di recente ha inviato dei segnali ...Potrebbe finire già a gennaio l'avventura di Franck Kessie al Barcellona. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Milan, il centrocampista ivoriano fatica a trovare spazio nella squadra di Xavi ...I tifosi del calcio gallurese e sardo piangono uno dei suoi protagonisti più amati: Piero Muntoni, per tutti zio Piero, di Santa Teresa Gallura, che ieri, dopo una malattia, è morto all'età di 91 anni ...