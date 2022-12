Calciomercato Lazio | nuovo ostacolo per l’arrivo di Pellegrini Ultime

(Di giovedì 29 dicembre 2022)perdi Lucain biancoceleste: lesulla trattativacapitolo della vicenda legata al possibile trasferimento di Lucaallagià in occasione del prossimo mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport infatti, l’Eintracht Francoforte avrebbe sostanzialmente concesso il via libera per il terzino sinistro, voglioso di tornare in Italia nelle prossime settimane per approdare alla corte di Sarri. Tuttavia sarebbe la stessa Juventus, proprietaria del cartellino del ragazzo, a bloccare l’operazione.infatti si trasferirebbe nella Capirale con la stessa formula col quale in estate aveva ...

, nuovo ostacolo per l'arrivo di Luca Pellegrini in biancoceleste: le ultime sulla trattativa Nuovo capitolo della vicenda legata al possibile trasferimento di Luca Pellegrini alla ...Commenta per primo Il rinnovo di Pedro è ancora in stand - by in casa. Lo spagnolo resta in scadenza a giugno e la società vorrebbe allungare di un'altra stagione il legame. Il calciatore però preferisce aspettare, per valutare con calma tutte le opzioni. Come ...Il Manchester City ha chiuso il 2022 in vetta al ranking Uefa con un coefficiente di 131 punti. Alle spalle del club inglese c'è sempre il Bayerm Monaco con 130, terzo il Liverpool con 123. Nonostante ...CALCIOMERCATO LAZIO – L’ Eintracht Francoforte apre alla cessione di Luca Pellegrini per gennaio. Questa è la novità che è emersa in queste ore dopo che i contatti tra l’entourage del terzino sinistro ...