Calciomercato | fatta per il ritorno di Caputo all’Empoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Empoli si prepara aldi Ciccio. Tre anni e mezzo dopo il suo addio, l’attaccante vestirà nuovamente la maglia del club che lo ha lanciato in Serie A. Empoli e Sampdoria, secondo Sky Sport, hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nel caso in cui scatti l’obbligo,firmerebbe un contratto biennale. Nell’operazione è stato inserito anche Sam Lammers che farà il percorso inverso e passerà in prestito secco alla Sampdoria. L’Empoli conta di avere il nulla osta dinella notte: l’obiettivo è far arrivare il giocatore già venerdì. Quello diè un grandenella piazza che ha dato slancio alla sua carriera. Arrivato a Empoli nel 2017, l’attaccante di Altamura è stato protagonista prima della ...

pomeriggio l'ex dirigente bianconero Luciano Moggi è stato ospite in diretta su.it in ... Se andiamo a leggere la sentenza 21/66 del 2018 quando fu ritirata la querela dal figlio di Facchetti, ... Calciomercato Torino, fatta per il terzino Haveri: in attacco piace Shomurodov CALCIOMERCATO LAZIO PELLEGRINI - La voglia spasmodica e la necessità tecnica. Luca Pellegrini alla Lazio, due esigenze che convergono: da una parte il desiderio del calciatore di tornare ...