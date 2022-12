Calciomercato | Benfica | Schmidt ' Fernandez? Fino al 31 resta qui'

Spazio Napoli

Roger Schmidt prova a ironizzare ma sa che sarà difficile per iltrattenere Enzo Fernandez, centrocampista argentino rivelazione agli ultimi Mondiali e per il quale sarebbero già arrivate ...Juventus, l'annuncio del tecnico gela i bianconeri: la dichiarazione sulle prossime mosse del club non passa inosservata. In casa Juventus sono diversi gli obiettivi monitorati con ... Calciomercato Napoli, Giuntoli segue due esterni: uno è un talento del Benfica! 'Quando hai giocatori di grande talento, c'è il rischio di perderli' LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - 'Fino al 31 dicembre possiamo ...Il Manchester United punta alle stelle: per il calciomercato di gennaio ha in mente un tris di giocatori da far girare la testa.