Calcio | Liverpool Klopp ' Felice arrivo Gakpo | ha grande potenziale'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o altrove non sarebbe stato abbordabile"(INGHILTERRA) - "E' un ottimo giocatore, molto interessante per ilche ha e per la qualità che ha ...

La Gazzetta dello Sport

Jurgen Klopp si frega le mani dopo il colpo Gakpo, che ilsi è assicurato dal Psv Eindhoven per una cifra attorno ai 42 milioni di euro più bonus. "Van Dijk ha parlato con lui prima della ...... uno dei giocatori giovani che ha impressionato ai Mondiali, spingendo il club dia fare la sua mossa prima che il Manchester United potesse intromettersi. Klopp ha ottenuto l'ingaggio di ... Jansen, maestro di talenti: "Gakpo un diamante, al Liverpool sarà spettacolo" 'Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o altrove non sarebbe stato abbordabile' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'E' un ottimo giocatore, ...Liverpool, 29 dic. - (Adnkronos) - "Ciao a tutti i tifosi del Psv, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti questi anni in cui mi avete sostenuto. Sono stato qui per lungo tempo e mi..