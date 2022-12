Calcio | Gakpo saluta il Psv | ' sarà sempre il mio club | vi amo'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Liverpool, 29 dic. - (Adnkronos) - "Ciao a tutti i tifosi del Psv, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti questi anni in cui mi avete sostenuto. Sono stato qui per lungo tempo e mi sono divertito molto. Il Psv è la mia seconda casa". Codycosì il Psv Eindhoven all'indomani dell'ufficialità del suo passaggio al Liverpool. "Sono grato per tutto il supporto nel corso degli anni, sia nei bei periodi che in quelli brutti. Il Psvil mio, vi amo", aggiunge il 23enne olandese in un video sui suoi profili social.

