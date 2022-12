Calcio | Carnevali | ' Roma su Frattesi? Al momento le richieste le ha dalla Premier League'

La Svolta

Il nome di Frattesi non è certo nuovo per i rossoneri che avevano tentato un anno fa un sondaggio con il ds degli emiliani. La richiesta di allora (40 milioni) era stata eccessiva per le ...... anche a chi non ama il. In realtà il film era stato terminato nel Maggio 2019, ma, tra ... Roberto Salvatori al montaggio e Paoloalla sonorizzazione e mix audio. Responsabile dei ... Ultimo'ora: Calcio: Carnevali, 'Roma su Frattesi Al momento le ... Roma Non necessariamente, considerando che da Oltremanica c'è gente più interessata. Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, spiega così, nel pre-match contro l'Inter, la situazione di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...