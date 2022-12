Buttano la droga dalla finestra… in faccia a un agente | arrestati due giovani pusher

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) I controlli della Polizia sul territorio di Civitavecchia hanno portato all’arresto perdi duetrovati in possesso di cocaina e hashish. Per i due, su disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale sono dovuti comparire per l’udienza di convalida, si sono aperte le porte del carcere. Un 28enne ha attirato l’attenzione degli agenti I servizi mirati da parte dei poliziotti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, da parte degli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Civitavecchia sono costanti. E mercoledì scorso hanno arrestato due 28enni, di nazionalità italiana, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di pattugliamento, i poliziotti, insospettiti dai movimenti nei pressi dell’abitazione da parte di uno dei ...