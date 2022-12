Brighton-Arsenal sabato 31 dicembre 2022 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La capolistaè alle prese con una complicata trasferta nella South Coast dove ad attenderla troverà l’ottimodi Roberto De Zerbi reduce dalla netta vittoria per 3-1 sul campo del Southampton. I Gunners hanno battuto con lo stesso risultato il West Ham all’Emirates nel Boxing Day, dominando chiaramente gli Hammers in un match InfoBetting: Scommesse Sportive e

Goal Italia

2 (ore 18.30) Ilviene dalla vittoria esterna per 2 - 3 contro il o ed é Southampton ed é settimo con 24 punti. A quota 40 l', primo e reduce dal successo casalingo ...City - Everton 16:00 Newcastle - Leeds United 18:30CALCIO - LA LIGA 14:00 Barcellona - Espanyol 16:15 R. Sociedad - Osasuna 16:15 Villarreal - Valencia CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:... Brighton-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta ... Come riporta in esclusiva Sportitalia.com, Si chiama Alexis, non Kevin. L'aereo l'ha perso, a Natale, e forse non lo prenderà neanche a Capodanno. Sta di fatto che da ...L’Arsenal difende il +5 in classifica sul Manchester City sul difficile campo del Brighton, la rivelazione del campionato, che sotto la guida di De Zerbi sogna le coppe europee.