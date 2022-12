Agenzia askanews

Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è morto all'età di 82 anni dopo una lunga malattia: è quanto pubblica il quotidiano brasiliano O Globo. "O Rei", tre volte campione del mondo, era ...Da alcuni giorni aveva un forte dolore ad un braccio che si irradiava al torace. Si è recata due volte in ospedale per poi allontanarsi, sembra, di sua spontanea volontà. Qualche ora dopo è stata ... Brasile, muore Pelè, leggenda del calcio Roma, 29 dic. (askanews) - Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è morto all'età di 82 anni dopo una lunga malattia: è quanto pubblica ...Paula Almeida è morta nel letto di casa sua a soli 37 anni. La giovane mamma di due bambine, di origine brasiliana, si era recata ben due volte in pronto soccorso accusando forti dolori ...