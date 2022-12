ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Al ...Torna a parlare in conferenza Carlo. E le domande arrivano a consuntivo del Mondiale. ... Il tecnico smentisce la presunta chiamata delper allenare la Selecao: 'Non so se il... Brasile, Ancelotti: “Al Real Madrid non dirò mai che me ne vado” del Brasile, Tite, si è dimesso dopo l'eliminazione della nazionale ai Mondiali del 2022 in Qatar. La Seleçao ha raggiunto i quarti di finale del torneo, dove è stata sconfitta dalla nazionale croata ...Re Carlo a tutto campo: 'Nessuna chiamata dal Brasile. Endrick Una bella .... Carlo Ancelotti è in vena di confessioni di fine anno e si sottopone volentieri alla sequela di domande post - Mondiale a ...