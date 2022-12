Boxe | i convocati dell’Italia per il primo raduno del 2023 | 18 azzurri ad Assisi

OA Sport

Cambiano idell'Italia per l'ultimo ritiro dell'anno solare 2022 della Nazionale italiana di: ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato, da martedì 27 a venerdì 30 dicembre, saranno 30 e ...Diciotto gli uominiper quella finestra, diciassetta le donne. C'è tanta Campania in lista, tra cui spiccano i volti noti di Michele Baldassi e Azziz Abbes Mouhiidine al maschile, Sirine ... Boxe, cambiano i convocati dell'Italia per l'ultimo ritiro del 2022 ad Assisi: il gruppo azzurro scende da 35 a 30 unità Melissa Gemini è stata, per il 2022, la punta di diamante degli sport individuali nella Tuscia. La ventenne viterbese tesserata con la palestra Fanum del maestro Egidio Calistroni pratica ...Dal 27 al 30 dicembre presso il centro nazionale di pugilato ad Assisi spazio ai 35 convocati azzurri per chiudere al meglio il 2022. Setti i tecnici presenti tra cui Emanuele Renzini.