Botta e risposta tra Meloni e la giornalista Fusani sui rave party. E la presidente del Consiglio perde la pazienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Le risulta che la maggioranza, per ridare centralità del parlamento, abbia deciso di non convertire un suo decreto? Da tempo arriva gente da tutta Europa a organizzare raduni illegali con violenze, droghe, perché si divertono. Ci chiediamo perché da noi e non in Francia o in Spagna? Perchè noi lo consentiamo”. È parte dellache Giorgia, alla conferenza stampa di fine anno, ha dato a Claudiade il Riformista. Tra le due è nato un, durante il quale ladelha alzato la voce. “Per me non è secondario: è il segnale che mi interessa dare. È finita l’Italia che si accanisce con chi rispetta le regole e fa finta di non vedere chi le viola. Norme giusta ed era necessario dare un segnale. ...