Borsa | Milano regina d' Europa +1 | 2% | ma da gennaio cede il 13%

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Piazza Affari ha chiuso in rialzo la penultima seduta dell'anno in testa alle altre borse europee, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,2% a 24.056 punti.solo per un giorno però, dato il ...

Debutto negativo per Dotstay su Euronext Growth: - 9,8% . A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +1,22%, mentre nel resto d'Europa Francoforte ha guadagnato l'1,05%, Parigi lo 0,...Tra i principali titoli europei, Allergy Therapeutics e' precipitata del 51,82% dopo avere comunicato che il titolo saro' sospeso dalla prossima settimana perche' la societa' non e' in grado di ...(Teleborsa) - Piazza Affari chiude la seduta in rialzo in scia con le altre borse europee e con il mercato statunitense, che rimbalza dopo le perdite accusate la vigilia. Una tipica ...Piazza Affari ha chiuso in rialzo la penultima seduta dell'anno in testa alle altre borse europee, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,2% a 24.056 punti. (ANSA) ...