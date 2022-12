Borsa | Milano - 0 | 5% fiacca con Europa | debole Leonardo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) I primi scambi confermano l'avvio leggermente negativo di Piazza Affari, che comunque prova a non accusare troppe vendite in linea con le altre Borse europee, tutte in calo al di sotto del punto ...

Sulla scia di Wall Street e della seduta pesante in Asia, si muovono deboli nelle prime battute anche le Borse europee:perde lo 0,36%, Parigi lo 0,40%, Francoforte lo 0,12%, Amsterdam lo 0,13%...***: l'Europa parte debole con allarme Covid in Cina, - 0,38%(RCO). 29 - 12 - 22 09:03:56 (0140) 0 NNNN Borsa di Milano oggi 28 dicembre: Ftse Mib in calo e le piazze europee oscillano Apertura in negativo oggi alla borsa svizzera: verso le 9.15 l'indice dei valori guida SMI perdeva lo 0,60% a 10'748,14 punti. Il listino allargatoi SPI cedeva lo 0,78% a 13'749,99 punti.Borsa di Milano oggi 29 dicembre: il Ftse Mib inizia in calo, così come le altre piazze europee. La giornata dei mercati si prospetta negativa, con lo spread che avanza sui 214 punti.